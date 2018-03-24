أعلنت وزارة الداخلية المصرية نجاة مدير أمن الإسكندرية من محاولة اغتياله بواسطة سيارة مفخخة، فيما قُتل شرطي واحد وأصيب 4 آخرون.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بيانا عن مسؤول مركز الإعلام الأمني “صباح اليوم السبت انفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته”.

وأضاف البيان “أسفر ذلك عن استشهاد أحد أفرد الشرطة وإصابة 4 آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبي الطريق”.

وأكد البيان “على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة وجارى استكمال الفحص للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة”.