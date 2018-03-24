افاد قصر الاليزيه في بيان السبت ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتصل هاتفيا بنظيره التركي رجب طيب اردوغان وعبر له عن “قلقه” ازاء الهجوم الذي تشنه تركيا في منطقة عفرين السورية. وشدد على “ضرورة افساح المجال كاملا امام ادخال المساعدات الانسانية”.

وجاء في البيان ان ماكرون بعد ان اعرب عن “قلقه” ازاء الوضع في عفرين، شدد على “ضرورة افساح المجال كاملا امام ادخال المساعدات الانسانية الى المدنيين، واعطاء الاولوية المطلقة لمكافحة تنظيم داعش الامر الذي يعتبر رهانا امنيا وطنيا لفرنسا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية