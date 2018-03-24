أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية السبت عن استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين، فى حادث انفجار سيارة مفخخة في شارع المعسكر الروماني بالإسكندرية. وقال مستشار وزير الصحة للطوارئ الدكتور شريف وديع، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إنه تم نقل المصابين لمستشفى مصطفى كامل والجثة إلى مشرحة كوم الدكة. يأتي ذلك في وقت نقل فيه موقع “المصري اليوم” عن مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية أن شرطيا استشهد، ظهر السبت، وأصيب آخر جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت رتلاً أمنياً أثناء سيره في شارع المعسكر الروماني بالمدينة.

وقالت المصادر لـ«المصري اليوم» إن الجهات الأمنية انتقلت إلى مسرح الانفجار وأجرت عمليات تمشيط واسعة، دون العثور على متفجرات أخرى فيما نقلت سيارات الإسعاف الشهيد والمصاب. وفي السياق، كشفت مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية أن الانفجار الذي وقع في محافظة الإسكندرية، استهدف موكب مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، بحسب موقع “المصري اليوم”. وأكدت المصادر أن مدير الأمن نجا من محاولة الاغتيال وحالته الصحية جيدة.

المصدر: اليوم السابع+المصري اليوم