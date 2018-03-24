توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا، مع انخفاض في درجات الحرارة صباحا على الساحل، وترتفع بشكل محدود في المناطق الجبلية والداخلية. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا، مع رياح ناشطة تشتد احيانا خاصة في المناطق الشمالية تصل الى 65كلم/س، يرتفع معها موج البحر، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، كما ترتفع نسبة الرطوبة، وتتساقط أمطار خفيفة موحلة أحيانا بشكل متفرق. يتكون الضباب على المرتفعات ليلا.

الأحد: غائم جزئيا، مع انخفاض في درجات الحرارة صباحا على الساحل، و ترتفع بشكل محدود في المناطق الجبلية والداخلية.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة، وانخفاض نسبة الرطوبة مجددا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 24 درجة. فوق الجبال من 14 الى 24 درجة. في الارز من 11 الى 18 درجة. في الداخل من 10 الى 27 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س، تشتد أحيانا لتقارب 55 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط إلى سيء.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 22°م.

– الضغط الجوي: 1010 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,37 ساعة غروب الشمس: 17,53.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية