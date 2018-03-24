المجموعات الإرهابية تستهدف ممر مخيم الوافدين بالغوطة الشرقية لدمشق بالرصاص لمنع الاهالي من الوصول إلى نقاط الجيش السوري (التلفزيون السوري) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2018 - 13:00
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مدينة حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق تعود إلى عهدة الدولة السورية بعد خروج آخر قافلة للإرهابيين باتجاه إدلب
وحدات الجيش السوري دخلت الى مدينة حرستا لتمشيطها وتأمينها من الألغام والعبوات الناسفة التي خلّفها الارهابيون
سانا: خروج دفعات جديدة من المدنيين المحتجزين لدى الإرهابيين في القطاع الشمالي من الغوطة الشرقية لدمشق
الإرهابيون يستهدفون بالرصاص ممر مخيم الوافدين في الغوطة لمنع الأهالي من الوصول إلى نقاط الجيش السوري
المرصد السوري المعارض يقر بسيطرة الجيش السوري على 90% من مساحة الغوطة الشرقية لدمشق
الاخبارية السورية: يتم تجهيز ممر مخصص لخروج الإرهابيين من زملكا وعربين وعين ترما وجوبر بالغوطة الشرقية لدمشق
وسائل إعلام مصرية: دوي إنفجار في حي رشدي بمدينة الإسكندرية شمال البلاد
مصادر يمنية: 6 شهداء بينهم أطفال وعدد من الجرحى في غارات لقوى العدوان على منطقة الحسينية في الحديدة
خروج تظاهرات حاشدة في أكثر من 800 مدينة أميركية رفضاً لتفشي ظاهرة السلاح المتفلت وإرتفاع ضحايا حوادث القتل الجماعية
المجموعات الإرهابية تستهدف ممر مخيم الوافدين بالغوطة الشرقية لدمشق بالرصاص لمنع الاهالي من الوصول إلى نقاط الجيش السوري (التلفزيون السوري)
منذ 1 ساعة
24 March، 2018
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