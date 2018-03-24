صدق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة على قانون يوفر إطارا شرعيا للإطلاع على الرسائل الالكترونية في الخارج، بعد ان استمر الخلاف حول هذا الموضوع فترة طويلة بين السلطات ومجموعة مايكروسوفت،

ويتيح قانون “كلاود أكت” المدرج في الميزانية الضخمة التي وقعها البيت الأبيض الجمعة، لوزارة العدل الأميركية توقيع اتفاقات مع بلدان أخرى لتسريع الطلبات من هذا النوع، من خلال التأكيد ان هذه البلدان تحترم الحريات الفردية والحياة الخاصة،وهذا ما يتيح الالتفاف على الاجراءات الدبلوماسية الطويلة.

المصدر: الوكالة الفرنسية