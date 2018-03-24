كشفت انستغرام عن إضافات جديدة للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم وما يحبونه أكثر في خانة الملف الشخصي عبر استخدام علامات @ و # .

فعندما تضيف @ أو # في الملف الشخصي سوف يتم تصنيفها كروابط حيث يمكنك من خلال مثل هذه العلامات وضع اهتماماتك والاشياء التي تحبها أو تهتم لها حيث سيقوم انستغرام بدءاً من اليوم باعتماد مثل هذه الهاشتاغ أو الحساب كروابط يتم الضغط عليها والوصول لها مباشرة .

عند وضع حساب شخص ما في ملفك سيتلقى هذا الشخص اشعاراً بذلك حيث يمكنه إزالة الرابط إلى ملفه الشخصي ليبقى الحساب موجوداً في ملفك ولكن بدون روابط .

من جهةٍ أخرى، تعمل انستغرام على دعم ميزة الباركود QR Code داخل التطبيق وهذا يعني انه بإمكانك إضافة اي شخص عبر الكود المخصص له قريباً كما هو الحال على سناب شات وتويتر حالياً.كما سيقوم التطبيق بإدخال تغيير على الصفحة الرئيسية للصور أو News Feed إذ سيعطي الأولوية للصور الجديدة.

واللافت أن هذه الخطوة لن تلغي ظهور الصور على الصفحة الرئيسية من دون ترتيب زمني، ولكنها ستعزز ظهور الصور الأحدث في البداية، وهذا ما سيقلل عدد الصور القديمة التي ستظهر على الشاشة.

بالإضافة إلى التغييرات التي أجريت على كيفية ظهور الصور، فقد أوضح تطبيق انستغرام أيضاً أنه سيغير طريقة تحديثه لعرض الصور الجديدة. إذ في بعض الأحيان، يقوم التطبيق تلقائيًا بتحديث الصفحة الرئيسية للصور وترقية المنشورات الى الأعلى، ولكن هذا الأمر سيتغيّر إذ سيتعين على المستخدمين الضغط على زر “New Posts”.

المصدر: القدس العربي