مصدر عسكري في الجوف اليمنية: عملية عسكرية للجيش واللجان على مواقع قوى العدوان في الهيجة وبيت السنتيل بمديرية المصلوب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2018 - 09:50
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مدينة حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق تعود إلى عهدة الدولة السورية بعد خروج آخر قافلة للإرهابيين باتجاه إدلب
المرصد السوري المعارض يقر بسيطرة الجيش السوري على 90% من مساحة الغوطة الشرقية لدمشق
وحدات الجيش السوري دخلت الى مدينة حرستا لتمشيطها وتأمينها من الألغام والعبوات الناسفة التي خلّفها الارهابيون
سانا: الجيش السوري يسيطر على عدد من أحياء بلدة عين ترما ويواصل تقدّمه في الغوطة الشرقية لدمشق
التلفزيون السوري: الاتفاق يتضمن خروج 7 آلاف شخص من المسلحين وعائلاتهم بعد تسليم السلاح الثقيل والمتوسط وخرائط الأنفاق
سوريا: اتفاق على تحرير 3500 مخطوف محتجزين لدى الجماعات الارهابية في دوما و3000 حالة انسانية من دوما
الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي لا يهاجم الغوطة ولا يستخدم ذخائر حارقة و"الخوذ اليبضاء" ينشطون في مناطق "جبهة النصرة"
فلسطين المحتلة: إصابة 5 أشخاص بالمواجهات مع جنود الاحتلال بالضفة الغربية وإصابة 6 أشخاص أحدهم بجراح خطيرة شرق قطاع غزة
الولايات المتحدة تهدد بالانسحاب من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بسبب إدانته بـ 5 قرارات للكيان الاسرائيلي
مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف: الاحتلال الاسرائيلي يستغل الدعم الأميركي اللامحدود لتكريس ضمّ القدس والجولان
قائد انصار الله السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي: الأعداء يسعون لأن يسلبونا من حريتنا واملاء مصالحهم علينا
السيد الحوثي: هدف المعركة السيطرة على اليمن والأمة والاعلام لا يجب أن يكون أقل استبسالا من الميدان العسكري في المواجهة
مصادر يمنية: قصف صاروخي لمرابض مدفعية الجيش السعودي والعناصر الموالين له بمعسكر قزع في جيزان وتحقيق إصابات مباشرة
مصادر يمنية: قتلى وجرحى في صفوف العناصر الموالين للعدوان اثر قصف مواقعهم في وادي سداح بمديرية المصلوب في الجوف
مصادر يمنية: شهيدة اثر انفجار قنابل عنقودية ألقتها طائرات العدوان على منطقتي الحمزات والطويلة بمديرية سحار في صعدة
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم استقبل الوزير السابق وئام وهاب يرافقه المرشح عن الشوف وعاليه زياد الشويري
وهاب: سيتم الإعلان عن لائحة " كرامة الجبل "خلال الساعات المقبلة والتي ستتشكل على أساس مبادئ سياسة ومشروع تغييري
البيرو: نائب الرئيس مارتن فيتشكارا أدى اليمين الدستورية أمام البرلمان كرئيس للبلاد بعد استقالة بدرو بابلو كوتشينسكي
رئيس المجلس الاوروبي: من المتوقع اتخاذ تدابير من دول الاتحاد تجاه روسيا ومن ضمنها طرد الدبلوماسيين بدءا من الاثنين
أسبانيا: المحكمة العليا تأمر باحتجاز 13 مسؤولا كاتالونيا منهم المرشح لرئاسة الاقليم خوردي تورول ورئيسة البرلمان السابقة
الرئيس الاميركي دونالد ترامب: وقّعت مشروع قانون الموزانة الاتحادية رغم تضمنه الكثير من الأمور التي لست راضيا عنها
الرئيس الفرنسي: 3 قتلى و16 جريحا بينهم 2 في حالة الخطر بالهجوم الارهابي الذي وقع في تريب جنوب البلاد وتبنّاه تنظيم داعش
أفغانستان: مقتل 13 شخصا وإصابة 45 آخرين بانفجار سيارة مفخخة عند مدخل ملعب رياضي في مدينة "لشكر كاه" جنوب البلاد
مصدر عسكري في الجوف اليمنية: عملية عسكرية للجيش واللجان على مواقع قوى العدوان في الهيجة وبيت السنتيل بمديرية المصلوب
منذ 9 mins
24 March، 2018
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المصدر العسكري في تعز: سقوط عدد من القتلى والجرحى من قوى العدوان خلال العملية العسكرية على مواقعهم في جبل السن بمنطقة الكدحة
مصدرعسكري في محافظة تعز: عملية عسكرية على مواقع قوى العدوان في جبل السن بمنطقة الكدحة
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