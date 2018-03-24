شن الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم السبت، عمليتين هجوميتين على مواقع العدوان السعودي الأمريكي في محافظتي تعز والجوف ما خلف قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأوضح مصدر عسكري لـ”المسيرة نت” أن الجيش واللجان الشعبية شنوا عملية عسكرية على مواقع على مواقع المرتزقة في جبل السن بمنطقة الكدحة محافظة تعز.

وأكد المصدر أن وقوع قتلى وجرحى بين عناصر المرتزقة خلال العملية الهجومية.

وأضاف المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية عسكرية للجيش واللجان على مواقع المرتزقة في الهيجة وبيت السنتيل بمديرية المصلوب محافظة الجوف.

وبين المصدر أن العملية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

وقتل وجرح عدد من قوى العدوان كما انفجر مخزن أسلحة لهم، مساء أمس الجمعة، إثر قصف مدفعي طال تجمعاتهم ومواقعهم في وادي سداح بالمصلوب.

المصدر: المسيرة نت