اكد المتحدث بإسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، ان السعودية هي المصدر الرئيس والمروج للارهاب والفوضى والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان بهرام قاسمي، اعتبر تصريحات وزير الخارجية السعودي في مؤسسة بروكينغز الامريكية “مزيفة كالعادة وعارية عن الحقيقة وغير حقيقية”، مضيفاً، ليست المرة الاولى التي يتجاوز فيها المسؤولون السعوديون عندما تطأ اقدامهم ارض الحكام المتغطرسين هذا الحد من الوقاحة ويتفهون بالترهات.

وأضاف، ليس خافياً اليوم على الجميع في العالم وحتى على الحكام الامريكيين، ان أي بلد وأي فكر – ان لم نقل الوحيد- هو المصدر الرئيس والمروج للارهاب والفوضى والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد قاسمي ان الجبير في الوقت الذي يتحدث فيه عن الحل السياسي لتسوية الازمات الاقليمية لاسيما في اليمن تقود بلاده جميع المبادرات السياسية الى طريق مغلق ولايتحدث إلا بلغة القنابل والنار والعنف مع الشعب اليمني المظلوم.

واختتم قاسمي بالقول، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كان لها دائما وبشكل مستمر جهداً في سبيل المساعدة على ارساء السلام وتعزيز الامن والاستقرار وكذلك محاربة الارهاب والتطرف والعنف؛ مواجهة ذات الارهاب والتطرف والعنف المتوحش الذي فرضه البعض على شعوب المنطقة بالاعتماد على الدولارات النفطية ودعم امريكا.

المصدر: وكالة تسنيم