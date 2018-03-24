نفت الحكومة البرتغالية مقتل مواطن برتغالي في الاعتداءات التي شهدها جنوب فرنسا الجمعة وتبناها تنظيم “داعش” الارهابي.

وقالت الحكومة البرتغالية إن “احد مواطنيها اصيب فقط بجروح خطيرة ولم يقتل”.

من جهته، قال وزير الدولة المكلف شؤون البرتغاليين في الخارج خوسي لويس كارنيرو إنه “بسبب حصول أخطاء في الاتصال تم في بادئ الامر ايصال معلومة الى السلطات البرتغالية عن وجود ضحية قتل في الاعتداءات”، واضاف “بعد إجراءات التعرف الى الضحية اتضح أن المواطن البرتغالي أصيب بجروح خطيرة فقط وتم ادخاله الى مستشفى في كاركاسون”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية