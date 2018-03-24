شهدت تونس الجمعة مواجهة كلامية وقبضة حديدية ين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام لاتحاد الشغل كبرى النقابات العمالية في تونس ذات التاثير الواسع.

وحذر الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في خطاب ألقاه مساء الجمعة في افتتاح مؤتمر عمال المناجم الحكومة من المس بالمؤسسات الاقتصادية العمومية أو محاولة خصخصتها أو التنازل عنها بمبرر عجزها المالي.

ووجه الطبوبي تحذيرات مباشرة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد لهذا الشأن، مشيرا إلى أن “الاتحاد برفض أن تتعامل معه الحكومة بحيل سياسية عبر فتح حوار معه من جهة والتحضير لبيع المؤسسات العمومية من جهة اخرى”.

وقال الطبوبي” هناك 70 ألف خط أحمر أمام المس بالمؤسسات العمومية”، وأضاف ”لن نقبل بحوار التخاذل وكل من يحاول ان يتلاعب بالاتحاد سيخسر”.

من جهته، أكد الشاهد أن “هناك فرقا بين المؤسسات العمومية في القطاعات التنافسية التي يختلف وضعها على المؤسسات العمومية الاخرى وضع المالية العمومية في بلادنا لا يتحمل تغطية العجز المالي الصعب للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تنشط في القطاعات تنافسية “.

وأعلن الشاهد ان “برنامج الحكومة لإصلاح المؤسسات العمومية يقوم على ‘إعادة هيكلة تضمن حقوق العمال والموظفين كاملة والحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى مناصب الشغل”.

المصدر: سبوتنيك