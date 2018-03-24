رفضت تركيا الجمعة “الانتقادات غير المقبولة من جانب الاتحاد الاوروبي الذي دان التحركات غير المشروعة المستمرة في البحر المتوسط والمرتبطة بخلافات مع اليونان وقبرص”، وذلك قبل ايام من قمة اوروبية تركية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي اكسوي في حديث له الجمعة إن “بيان الاتحاد الاوروبي الذي صدر الخميس يتضمن تصريحات غير مقبولة ضد بلدنا تخدم مصالح اليونان والقبارصة اليونانيين”.

واضاف اكسوي أن “الاتحاد الأوروبي دعم اثينا ونيقوسيا فقط لأن البلدين عضوان في التكتل دون النظر في مسألة إن كانتا على حق أم لا”، واعتبر ان “الاتحاد الأوروبي فقد حياده في ما يتعلق بالمسألة القبرصية”.

وأكد اكسوي ان “القمة المقررة الاثنين في فارنا ببلغاريا بين رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر والرئيس التركي رجب طيب اردوغان مهمة بالنسبة لنا ونتوقع أن يتم تنشيط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي”.

وتابع المتحدث “على الاتحاد الاوروبي ان يبدي سلوكا اكثر ايجابية تجاه بلادنا لازالة مشاكل الثقة في العلاقات وعليه ان يطبق قراراته”، واشار الى “إلغاء التاشيرة للاتراك والمساعدة المالية المقررة في اتفاق الهجرة المبرم في 2016”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية