جدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مزاعمه واتهاماته ضد ايران مدعياً أنها تلعب دورا تخريبيا في اليمن ، في حين أن بلاده تقصف منذ ثلاث سنوات المدنين العزل في اليمن وشردت الملايين وهدمت البنية التحتية لليمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كرر من جديد في مؤتمر صحفي في واشنطن اليوم الجمعة اتهاماته لطهران، معتبراً أن النزاع في اليمن هو “يمني يمني”

وعلق عادل الجبير على تعيين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جون بولتون مستشاراً للأمن القومي الأميركي، بأن الاخير رجل حاسم وموقفه من إيران معقول، متطرقاً إلى الاتفاق النووي الإيراني وواصفاً إياه بأنه “تشوبه عيوب كثيرة ويحتاج للمراجعة”.

المصدر: مهر