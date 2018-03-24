هددت الولايات المتحدة الجمعة مرة اخرى بالانسحاب من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، بعد ان اعتمد هذا المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا خمسة قرارات تدين سياسات العدو الاسرائيلي.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي في بيان “عندما يتعامل مجلس حقوق الانسان مع اسرائيل بشكل اسوأ مما يتعامل به مع كوريا الشمالية وايران وسوريا فإن هذا المجلس نفسه هو الفاقد الاهلية”، على حد زعمها، وادعت انه “منحاز كثيرا ضد اسرائيل”.

واشارت هايلي الى ان “مجلس حقوق الانسان اقر خمسة قرارات ضد اسرائيل وقرارا واحدا ضد كل من كوريا الشمالية وايران وسوريا”، واضافت هايلي ان “لصبرنا حدودا واعمال اليوم تكشف بشكل واضح ان هذه المنظمة تفتقر الى المصداقية الضرورية لتكون مدافعا حقيقيا عن حقوق الانسان”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية