دمشق وريفها:

– أعلنت قناة “الإخبارية السورية” مدينة حرستا بالغوطة الشرقية لدمشق مدينة خالية من الإرهاب، بعد خروج عشرات الحافلات على متنها مئات المسلحين وعوائلهم من المدينة باتجاه إدلب.

ـ سيطر الجيش السوري على أكثر من 60% من بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية لدمشق، كما أمن خروج عدد من الحالات الإنسانية من مدينة حرستا بالغوطة الشرقية لدمشق إلى المشافي الحكومية.

ـ تم التوصل لاتفاق مبدئي بأحرفه الأولى بين الجهات المعنية في الدولة السورية والجماعات الارهابية في القطاع الاوسط من الغوطة الشرقية (عربين – عين ترما – زملكا – حزة) بالإضافة الى حي جوبر شرق دمشق ينص على خروج الارهابيين صباح يوم الغد باتجاه محافظة ادلب.

وأضاف “التلفزيون السوري”، أن حوالي 7000 شخص بينهم مسلحون يرغبون بالخروج إلى مدينة إدلب ممن يرفضون عملية المصالحة الوطنية ويتضمن ذلك تنظيمي “النصرة وفيلق الرحمن” وسيقوم المسلحون بتحرير المخطوفين المحتجزين لديهم قبل الإخلاء، وسيقومون بإرسال لوائح المخطوفين اليوم للجانب الروسي، وسيتم تسليم السلاح الثقيل والمتوسط قبل الانتهاء من عملية خروجهم وسيقوم المسلحون بتسليم خريطة الأنفاق والألغام إلى اللجنة قبل خروجهم.

ـ من المقرر أن يحرر الجيش السوري مساء اليوم 3500 مخطوف كانوا محتجزين لدى الجماعات الارهابية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق بالإضافة الى إجلاء 3000 حالة إنسانية وذلك ضمن احد بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجهات المعنية في الحكومة السورية والارهابيين في مدينة دوما.

ـ اصيب 4 أشخاص من الهلال الأحمر السوري إثر تفجير مسلحي “حركة أحرار الشام” مستودع ذخيرة تابع لهم داخل مدينة حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق، من جهة أخرى ضبط الجيش السوري خندق كبير للمجموعات المسلحة يمتد بين حرستا ودوما ومديرا ويتسع لعبور السيارات والشاحنات.

ـ استهدفت المجموعات المسلحة بالرصاص الحي عائلة لدى خروجها من مدينة حرستا باتجاه ممر الموارد المائية على الأوتوستراد الدولي، ونجحت امرأة وطفلها في الفرار من حرستا والوصول إلى نقاط الجيش السوري على طرف الممر الآمن في الموارد المائية.

دير الزور وريفها:

ـ عَثَرَ الجيش السوري خلال عمليات التمشيط والبحث في أحياء دير الزور على مقبرة جماعية فيها نحو 150 جثة لشهداء مدنيين وعسكريين في الحديقة المركزية وسط المدينة حيث قامت الجهات المعنية بالتعاون مع فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري بانتشال الجثامين ليصار إلى اتخاذ الإجراءات الكاملة للتعرف على أصحابها وتسليمها أصولا إلى ذويها.

ـ اعتقل داعش عشرات الأشخاص في قرية الشعفة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، لرفضهم الخروج من منازلهم وتسليمها إلى عائلات داعش.

الرقة وريفها:

ـ قُتل مدنيان إثر انفجار لغم من مخلفات داعش في قرية “حمرة بويتية” بريف الرقة الجنوبي الشرقي.

ـ فرضت “الإدارة المدنية” في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي التابعة لـ”قسد”، مبلغ 500 ليرة سورية على كل عائلة في المدينة لدعم أهالي عفرين، كما فرضت ذات الغرامة على العائلات النازحة في مخيم طويحينة بالريف ذاته وهددتهم بالطرد في حال عدم الدفع.

ـ قامت “قسد” بتفكيك عدة طائرات حربية في مطار الطبقة العسكري وباعتها لتجار الخردة.

حلب وريفها:

ـ أصيب عدد من المدنيين في محيط الفوج 46 بريف حلب الغربي، إثر إطلاق النار عليهم من قِبل مسلحي “هيئة تحرير الشام” اثناء خروجهم بمظاهرة طالبوا فيها وقف قصف “الهيئة” على قرى وبلدات ريف حلب الغربي، فيما أصيب عدد آخر، جراء الاشتباكات والقصف المتبادل بين “هيئة تحرير الشام” و”جبهة تحرير سوريا”، في قرية بلنت وجمعية الرحال بالريف ذاته، يوم أمس.

ـ اعتقل الجيش التركي 4 إعلاميين معارضين لأسباب مجهولة، في قرية دير بلوط جنوب بلدة جنديرس جنوب غرب عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ سيطرت فصائل “الجيش الحر” المدعومة من الجيش التركي، على قرى “فافرتين وكباشين وبرج سليمان” جنوب مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، بعد اشتباكات مع “الوحدات الكردية”.

ـ خرجت مظاهرة عند معبر باب السلامة على الحدود السورية – التركية وقام المتظاهرون بإغلاق المعبر بالإطارات المشتعلة ليمنعوا آليات الجيش التركي من العبور، تطالب فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً باستعادة مدينة تل رفعت والمناطق المجاورة لها التي تُسيطر عليها “الوحدات الكردية”.

كما خرجت مظاهرة في مدينة مارع بريف حلب الشمالي، تطالب بنفس الامر.

ـ قُتل عدد من مسلحي “هيئة تحرير الشام” إثر استهداف “جبهة تحرير سوريا”، لآلية “بي ام بي” لهم في محيط قرية بلنت في ريف حلب الغربي.

ـ دارت اشتباكات بين “جبهة تحرير سوريا” و”هيئة تحرير الشام” عند أطراف بلدة دارة عزة في ريف حلب الغربي وسط قصف “الهيئة” البلدة بالقذائف الصاروخية.

– علقّ “مكتب الأوقاف” التابع للمجموعات المسلحة في ريف حلب الغربي صلاة الجمعة في مساجد قرى ومناطق ” مكلبيس – باترون – بلنت – باله – حير الدركل – القيلون – جمعية بالا” بسبب قصف “هيئة تحرير الشام” القُرى بالقذائف الصاروخية.

إدلب وريفها:

ـ قُتِل أحد المسؤولين في “هيئة تحرير الشام” المدعو “أحمد أبو همام الغدفة” وأصيب عدد من مسلحيه، جراء إطلاق النار عليهم من قِبل مجهولين في محيط مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

ـ قتل 4 مسلحين من “فيلق الشام” إثر هجوم شنّه مسلحون ينتمون إلى تنظيم “جند الأقصى” المنحل سابقاً على مقر لـ “الفيلق” في بلدة الغسانية غرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الجنوبي الغربي.

ـ أسرت “جبهة تحرير سوريا” مجموعتين مؤلفتين من ٣٠ مسلحاً لـ”هيئة تحرير الشام” في حرش خان السبل وبلدة كفر بطيخ بريف إدلب الجنوبي.

ـ دارت اشتباكات بين “جبهة تحرير سوريا” و”هيئة تحرير الشام” في بلدة جرادة قرب مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن انقطاع طريق معرة النعمان ـسراقب.

ـ خرجت مظاهرة لأهالي مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، وأهالي بلدة حزانو بالريف الشمالي الشرقي، ينددون بممارسات “هيئة تحرير الشام”.

حماة وريفها:

ـ سقطت عدة قذائف صاروخية على قريتي “قبة الكردي” وتلدرة بريف مدينة السلمية في ريف حماه الجنوبي الشرقي، مصدرها المجموعات المسلحة.

ـ وصلت القافلة الأولى التي تقل مسلحي مدينة حرستا وعوائلهم إلى معبر قلعة المضيق في ريف حماه الشمالي الغربي.