أقسم نائب رئيس البيرو مارتن فيتشكارا اليمين الدستورية الجمعة امام البرلمان ليصبح رئيسا للبلاد بعد استقالة بدرو بابلو كوتشينسكي.

وقام رئيس البرلمان بإلباس فيتشكارا الوشاح الرئاسي.

ويبلغ الرئيس الجديد الخامسة والخمسين من العمر وهو مهندس لا علاقة له بأي من الاحزاب السياسية التقليدية في البلاد.

وقال الرئيس الجديد امام النواب “سنركز كل جهودنا في اطار مكافحة الفساد وستكون الشفافية حجر الاساس في ولايتي”.

وكان النواب وافقوا على استقالة كوتشينسكي المتهم باخفاء علاقاته مع الشركة العملاقة البرازيلية “اوديبرشت” في اطار فضيحة فساد طاولت عددا من السياسيين في دول اميركا اللاتينية.

وكان كوتشينسكي المصرفي السابق والبالغ التاسعة والسبعين من العمر، قدم استقالته الاربعاء الماضي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية