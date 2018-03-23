أعلنت المحكمة العليا الاسبانية الجمعة ان القاضي المكلف التحقيق في المحاولة الانفصالية لأقليم كاتالونيا أمر باحتجاز خمسة مسؤولين “انفصاليين” سابقين بينهم خوردي تورول المرشح الحالي والوحيد لرئاسة الاقليم.

وطلب القاضي توقيف رئيسة البرلمان الكاتالوني السابقة كارمي فوركاديل وثلاثة وزراء سابقين في الحكومة الاقليمية الى جانب تورول، والأخير لن يتمكن من حضور جلسة مناقشة وتصويت مقررة السبت لانتخاب رئيس للأقليم.

وعلل القاضي قراره بالخشية من مغادرة المسؤولين الخمسة للبلاد قبل انهاء اجراءات محاكمتهم، خاصة بعد فرار مارتا روفيرا الشخصية المؤيدة للانفصال خارج اسبانيا لتفادي الاتهامات الموجهة اليها.

وقالت المحكمة العليا إن “13 انفصاليا كاتالونيا سيحاكمون بالاجمال بينهم الرئيس المعزول كارليس بوتشيمون”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية