مدينة حرستا بالغوطة الشرقية لدمشق خالية من الإرهاب (الإخبارية السورية) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2018 - 22:25
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سانا: الجيش السوري يسيطر على عدد من أحياء بلدة عين ترما ويواصل تقدّمه في الغوطة الشرقية لدمشق
سانا: خروج 63 حافلة من مدينة حرستا بالغوطة الشرقية الغوطة منذ الخميس تقل 3695 شخصا بينهم 1102 مسلحا الى ادلب
سوريا: اتفاق مبدئي ينص على خروج مسلحي "فيلق الرحمن" السبت من عربين وعين ترما وزملكا بالغوطة وحي جوبر شرق دمشق الى ادلب
التلفزيون السوري: الاتفاق يتضمن خروج 7 آلاف شخص من المسلحين وعائلاتهم بعد تسليم السلاح الثقيل والمتوسط وخرائط الأنفاق
سوريا: اتفاق على تحرير 3500 مخطوف محتجزين لدى الجماعات الارهابية في دوما و3000 حالة انسانية من دوما مساء الجمعة
الأمم المتحدة: التقديرات تشير إلى أن 167 ألف شخص نزحوا جراء الهجوم التركي على منطقة عفرين إلى البلدات القريبة
الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي لا يهاجم الغوطة ولا يستخدم ذخائر حارقة و"الخوذ اليبضاء" ينشطون في مناطق "جبهة النصرة"
فلسطين المحتلة: إصابة 5 أشخاص بالمواجهات مع جنود الاحتلال بالضفة الغربية وإصابة 6 أشخاص أحدهم بجراح خطيرة شرق قطاع غزة
مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف: الاحتلال الاسرائيلي يستغل الدعم الأميركي اللامحدود لتكريس ضمّ القدس والجولان
قائد انصار الله السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي: الأعداء يسعون لأن يسلبونا من حريتنا واملاء مصالحهم علينا
السيد الحوثي: هدف المعركة السيطرة على اليمن والأمة والاعلام لا يجب أن يكون أقل استبسالا من الميدان العسكري في المواجهة
مصادر يمنية: شهيدة اثر انفجار قنابل عنقودية ألقتها طائرات العدوان على منطقتي الحمزات والطويلة بمديرية سحار في صعدة
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد: سنذهب في طريق الإصلاح مهما كان الثمن السياسي الذي سندفعه لأن مصلحة تونس هي الأهم
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم استقبل الوزير السابق وئام وهاب يرافقه المرشح عن الشوف وعاليه زياد الشويري
وهاب: سيتم الإعلان عن لائحة " كرامة الجبل "خلال الساعات المقبلة والتي ستتشكل على أساس مبادئ سياسة ومشروع تغييري
أفغانستان: مقتل 13 شخصا وإصابة 45 آخرين بانفجار سيارة مفخخة عند مدخل ملعب رياضي في مدينة "لشكر كاه" جنوب البلاد
الرئيس الفرنسي: 3 قتلى و16 جريحا بينهم 2 في حالة الخطر بالهجوم الارهابي الذي وقع في تريب جنوب البلاد وتبنّاه تنظيم داعش
مدينة حرستا بالغوطة الشرقية لدمشق خالية من الإرهاب (الإخبارية السورية)
منذ 34 mins
23 March، 2018
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