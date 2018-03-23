وقعت فرنسية تقاتل في صفوف تنظيم داعش في الاسر اثناء عملية عسكرية شمال افغانستان حيث ينشط ارهابيون انسحبوا من سوريا والعراق كما اعلنت الجمعة مصادر رسمية.

وقالت اجهزة الاستخبارات الافغانية ومسؤولون ان المرأة اسرت مساء الخميس في ولاية جوزجان معقل تنظيم داعش في شمال افغانستان.

وذكرت القيادة الوطنية للامن في بيان “خلال العملية المشتركة بين (القيادة الوطنية للامن) اجهزة الاستخبارات الافغانية والقوات الخاصة الافغانية تم اسر خمسة افغان وفرنسية يقاتلون في منطقة درزاب في ولاية (جوزجان)”.

المصدر: الوكالة الفرنسية