فاجأ الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجميع في واشنطن الجمعة بتهديده باستخدام الفيتو الرئاسي ضد قانون تمويل الدولة الاتحادية الذي اقره مجلس النواب والشيوخ، ما ينذر بغلق جديد للادارات الاتحادية،وذلك بداعي

ان الميزانية لم تضمن تسوية بشأن الهجرة وتمويل جدار الحدود مع المسكيك.

وجاء اعلان ترامب المتعارض تماما مع الموقف الذي اعلنه الخميس مديره للميزانية الذي اكد ان الرئيس سيوقع القانون، ليعزز الشعور بحالة الفوضى السائدة في البيت الابيض.

وشهد يوم الخميس حلقة جديدة في مسلسل التغييرات في الفريق المقرب من ترامب مع اقالة مستشار الامن القومي الجنرال اتش ار ماكماستر واستبداله بمحلل قناة فوكس نيوز جون بولتون.

المصدر: الوكالة الفرنسية