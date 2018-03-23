عسير: إطلاق صاروخ زلزال 2 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي خلف قعمة الشيخ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2018 - 19:19
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سانا: خروج 49 حافلة من مدينة حرستا بالغوطة الشرقية الغوطة منذ الخميس تقل 2756 شخصا بينهم 796 مسلحا الى ادلب
سوريا: اتفاق مبدئي ينص على خروج مسلحي "فيلق الرحمن" السبت من عربين وعين ترما وزملكا بالغوطة وحي جوبر شرق دمشق الى ادلب
التلفزيون السوري: الاتفاق يتضمن خروج 7 آلاف شخص من المسلحين وعائلاتهم بعد تسليم السلاح الثقيل والمتوسط وخرائط الأنفاق
سوريا: اتفاق على تحرير 3500 مخطوف محتجزين لدى الجماعات الارهابية في دوما و3000 حالة انسانية من دوما مساء الجمعة
التلفزيون السوري: اصابة عدد من عناصر الهلال الأحمر والمدنيين نتيجة تفجير الارهابيين مستودعا للذخيرة في حرستا
الاخبارية السورية: المسلحون يستهدفون قريتي قبة الكردي وتلدرة بريف مدينة السلمية بريف حماه الجنوبي الشرقي بقذائف صاروخية
الأمم المتحدة: التقديرات تشير إلى أن 167 ألف شخص نزحوا جراء الهجوم التركي على منطقة عفرين إلى البلدات القريبة
الخارجية الروسية: نؤكد غياب أي تقدّم حقيقي بشأن ايصال المساعدات الى الرقة ومخيم الركبان الخاضع لسيطرة القوات الأميركية
فلسطين المحتلة: إصابة 5 أشخاص بالمواجهات مع جنود الاحتلال بالضفة الغربية وإصابة 6 أشخاص أحدهم بجراح خطيرة شرق قطاع غزة
وزراء "العدل والصحة والبيئة " الصهاينة يرحبون بتعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي الأميركي كونه صديقا لـ"لإسرائيل"
عضو منظمة التحرير حنان عشراوي: بولتون لديه تاريخ طويل بمعاداة فلسطين وتعيينه سيؤدي الى واقع مدمر على فلسطين والمنطقة
تجمع العلماء المسلمين: وقفة الفلسطينيين رفضا لقرار ترامب تؤكد هذا أن الشعب لن ينسى حقه وسيستمر في جهاده حتى الوصول اليه
قائد انصار الله السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي: الأعداء يسعون لأن يسلبونا من حريتنا واملاء مصالحهم علينا
السيد الحوثي: هدف المعركة السيطرة على اليمن والأمة والاعلام لا يجب أن يكون أقل استبسالا من الميدان العسكري في المواجهة
وكالة سبأ: القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ بدر 1 الباليستي معسكرا للقوات الخاصة السعودية في عسير
مصادر يمنية: اطلاق صاروخ بدر2 وقذائف مدفعية على تجمعات العناصر الموالين للعدوان وقنص عنصرين قبالة منفذ علب في عسير
مصادر يمنية: شهيدة اثر انفجار قنابل عنقودية ألقتها طائرات العدوان على منطقتي الحمزات والطويلة بمديرية سحار في صعدة
مصر: الرئيس عبد الفتاح السيسي يزور احدى القواعد الجوية في سيناء ويطلّع على سير العملية العسكرية لمكافحة الارهاب
وزير الخارجية الروسي يتهم السلطات البريطانية بالسعى لاجبار حلفائها على اتخاذ اجراءات تهدف الى المواجهة مع بلاده
روسيا: مغادرة عدد من الدبلوماسيين البريطانيين موسكو بعد ابعادهم ردا على إبعاد لندن 23 دبلوماسيا روسيا بسبب ازمة الجاسوس
خارجية لاتفيا تعتزم طرد دبلوماسي أو أكثر من السفارة الروسية في اطار الرد على قضية تسميم الجاسوس الروسي في بريطانيا
بولندا: وزير الدفاع يعلن عن توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة الشراء منظومات باتريوت الاميركية المضادة للصواريخ
الاتحاد الاوروبي يحتفظ لنفسه بحق الرد على رسوم أميركية محتملة على الفولاذ والالمنيوم اذا لم يتم استثناؤه بشكل دائم
الرئيس الفرنسي: العفو المؤقت من الرسوم الأميركية على الصلب والالمنيوم للاتحاد الاوروبي ليس مرضيا وسنرد دون تهاون
اسبانيا: المحكمة العليا تقرر ملاحقة 13 استقلاليا كتالونيا بينهم الرئيس السابق للإقليم كارليس بوتشيمون بتهمة التمرد
عسير: إطلاق صاروخ زلزال 2 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي خلف قعمة الشيخ
منذ 40 mins
23 March، 2018
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