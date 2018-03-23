زار رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب يرافقه المرشح الماروني عن دائرة الشوف وعاليه زياد الشويري، نائب الأمين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم بحضور نائب رئيس المجلس السياسي الحاج محمود قماطي والدكتور علي ضاهر وعدد من أعضاء المجلس.

وتناول اللقاء موضوع الإنتخابات النيابية، تحدث خلاله وهاب عن “إمكانية قيام تحالف عريض في الجبل بين كل الحلفاء على أساس شعارات ومبادئ سياسية معينة وعلى أساس برنامج تغييري”، لافتا الى “حرب مفتوحة في مواجهة كل قوى التغيير الحقيقية”.

وإذ رأى أن “الجميع يختلف اليوم على مقعد من هنا أو آخر من هناك، أكد أنه “سنكون في لائحة الى جانب من يؤمن بهذا المشروع التغييري لأن بالنسبة لنا المقاعد لا تعنينا، ما يعنينا هو المشروع التغييري الذي قمنا به والذي نقوم به باستمرار”، معلنا عن “تسجيل لائحة “الوحدة الوطنية” خلال الساعات المقبلة في وزارة الداخلية ليتم إعلانها أمام الماكينة الإنتخابية في الشوف وعاليه”.

ودعا وهاب المقترعين بأن “يضعوا الصح في المكان الصح خلال التصويت في صناديق الإقتراع، وعلى أساس المصداقية في التعاطي معهم، لأن المسألة ليست مسألة شعارات إنتخابية ولا برامج إنتخابية سخيفة يصيغها فلان أو فلان، بل المسألة مسألة ممارسة ومسألة تجربة ومسألة المصداقية مع الناس، التي أثبتنا عنها خلال السنوات الماضية في التعاطي مع الناس”.

واعلن انه “لمس إختلافا بين البعض”، مؤكدا “وجود إتفاق على أن تكون هناك حرب مفتوحة في مواجهة كل قوى التغيير الحقيقية، وهذه الحرب المفتوحة يتفق عليها كبار وصغار في هذه المعركة، لذا فإن معركتنا نحتكم بها للناس فقط”.

المصدر: الوكالة الوطنية