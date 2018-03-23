ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في شهر يوم الجمعة في الوقت الذي دفع فيه خطر نشوب حرب تجارية عالمية المستثمرين إلى الاقبال على الأصول الآمنة.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس مذكرة قد تفرض رسوما جمركية على واردات من الصين بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار مما دفع بكين إلى حث الولايات المتحدة على ”التراجع عن حافة الهاوية“.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس مذكرة قد تفرض رسوما جمركية على واردات من الصين بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار مما دفع بكين إلى حث الولايات المتحدة على ”التراجع عن حافة الهاوية“.

وللرسوم فترة مشاورات تبلغ 30 يوما، مما يتيح مجالا أمام التوصل إلى تسوية. لكن المستثمرين يخشون من أن حربا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد تتطور إلى تبعات سلبية محتملة على النمو العالمي.

وانخفضت أسواق الأسهم العالمية والدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية.

المصدر: رويترز