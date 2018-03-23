أقسم تسعة عشر ضابطا من المديرية العامة للأمن العام قبل ظهر اليوم اليمين القانونية أمام الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت القاضي سهيل عبود، في قصر العدل – بيروت، بحضور الرائد جورج بو شعيا، وعدد من ضباط المديرية.

عبود

بعد أداء القسم، كانت كلمة للقاضي عبود نوه فيها “بالدور التاريخي للأمن العام وفي معاونة رئاسة الجمهورية عبر المراحل المختلفة، كما أكد على الضباط الإلتزام بمضامين القسم وبموجباته والتقيد بأحكام القانون، وعدم تجاوز الحريات واحترامها، مشددا على خدمة المواطن والعمل على الحفاظ على نجاح مؤسسة الأمن العام وانجازاتها”.

ثم ألقى الرائد بوشعيا كلمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وقال:

“انه لشرف كبير لكم ان تقفوا في حضرة القضاء لتقسموا اليمين القانونية على اطاعة رؤسائكم في كل ما يتعلق بالخدمة وعدم انتهاك حرمة الشرف وعدم استعمال السلطة الا في سبيل توطيد النظام وتنفيذ القانون” .

تابع:” وما قسمكم اليوم في صرح العدل الا دين عليكم وعليكم الوفاء به، فكونوا على قدر المسؤولية، وأدوا وظائفكم بكل صدق واخلاص، كونوا مثالا للعفة والقدوة الصالحة لمرؤوسيكم ولا تساوموا ابدا على الحق والقوانين والانظمة والتعليمات التي ترعى عمل المديرية العامة للأمن العام في سياق حماية الوطن وابنائه والمقيمين على ارضه، فحافظوا على المودة والاخوة بينكم لانها سبب التآلف والتآلف سبب القوة والقوة حصن منيع بوجه كل الفتن” .

وختم:” لكم وطن واحد هو لبنان فكونوا العين الساهرة لا سيما في ظل الاوضاع الراهنة ومحاولات التخريب من قبل الارهاب التكفيري والعدو الاسرائيلي” .

المصدر: الوكالة الوطنية