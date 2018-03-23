دعا نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الجمعة الى اختيار “الأقدر على تحمل المسؤولية” خلال الانتخابات المقبلة، و”المضي في تشكيل حكومة قوية قادرة على اكمال عملية البناء والتقدم”، مشددا على عدم السماح بعرقلة المشاريع الخدمية التي تهم المواطن لأهداف وغايات سياسية. وقال المالكي، في بيان صدر عقب لقائه وفد من محافظة النجف، إن “الشعب العراقي عانى كثيرا من قلة الخدمات بسبب تحديات المرحلة الراهنة، والتي كان جزء منها الحرب على الاٍرهاب”، مشيرا الى “المناكفات السياسية التي تقوم بها بعض القوى السياسية لاهداف ونوايا معروفة”.

واشار نائب رئيس الجمهورية الى ان “الانتخابات أصبحت اليوم على مقربة منا لذلك يجب عد العدة للمشاركة”، داعيا الى “اختيار من هو الاقدر على تحمل المسؤولية والمضي في تشكيل حكومة قوية قادرة على اكمال عملية البناء والتقدم”. وشدد المالكي على “أهمية السعي لتحقيق الوفاق السياسي لضمان عدم العودة الى الماضي”، مبينا ان “المرحلة المقبلة مرحلة تفعيل قطاع الخدمات ومواصلة مسيرة البلاد التنموية، لتحقيق رفاه وسعادة الناس، لانها على رأس أولوياتنا”. وتابع “ينبغي علينا جميعا مواصلة مسيرة العمل والعطاء متخذين الوطن وسعادة المواطن أولوية أساسية تنبثق منها الخطط كافة”.

المصدر: موقع السومرية نيوز