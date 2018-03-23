مصادر فرنسية: قتيلان على الأقل في عملية احتجاز الرهائن في متجر جنوب فرنسا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2018 - 15:29
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الجيش السوري يضبط أكبر نفق للمسلحين في الغوطة الشرقية يربط بين حرستا ودوما ومديرا ويتيح عبور السيارات والشاحنات
مسلحو "حركة أحرار الشام" يفجرون مستودع ذخيرة تابع لهم داخل مدينة حرستا في الغوطة الشرقية قبل خروجهم من المنطقة
خروج 4300 مدني من المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية عبر ممر مخيم الوافدين
بدء خروج حافلات من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية تقل أعداداً من المسلحين وعائلاتهم
الدفاع الروسية: خروج نحو 94 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة والوضع فيها يزداد استقراراً
الجيش السوري يعثر على مقبرة جماعية في دير الزور تضم رفات 150 شخصاً قتلوا على يد تنظيم داعش الإرهابي
التحالف الدولي بقيادة واشنطن: العملية العسكرية التركية في عفرين تحد من قدرات محاربة تنظيم داعش في سوريا
النائب فضل الله: ليكن التنافس الانتخابي على أساس من يقدم لائحة أفضل ومشروعاً لحل أزمات البلد
قائد أنصار الله في حوار مع الأخبار: آلاف المقاتلين اليمنيين متشوقون للقتال مع حزب الله ضد "إسرائيل" إذا ارتكبت أي حماقة
السيد الحوثي: السعودي دخل في مرحلة استنزاف غير مسبوق من قبل من يعمل لأجلهم وهو بنظرهم بقرة حلوب سيتم ذبحها لاحقاً
السيد الحوثي: رصدنا مشاركة للعدو الإسرائيلي في العدوان تمثلت بشن غارات على جبهة الساحل ومساعدة الإماراتيين في التخطيط
السيد الحوثي: أميركا وبريطانيا تستفيدان من استمرار العدوان وتجنيان مئات مليارات الدولارات ولا مؤشرات لحل سياسي
السيد الحوثي: سنستمر بتطوير القدرات الصاروخية الاستراتيجية طالما استمر العدوان وهدفنا الوصول إلى مستوى الردع
السيد الحوثي: كنا نتمنى من روسيا التزام الحد الأدنى من الحياد لكنها لا تظهر خصومة للمشروع الأميركي في اليمن
وزير الحرب الأميركي جيمس ماتيس يبلغ محمد بن سلمان بضرورة بذل "جهود ملحة لإنهاء النزاع في اليمن"
منظمة العفو الدولية تتهم الدول الغربية بتأجيج الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن عبر بيع السلاح للسعودية
السلطات المصرية تفتح معبر رفح بالاتجاهين يومي الجمعة والسبت لإتاحة عبور العالقين والحالات الإنسانية والمساعدات
مصادر فرنسية: قتيلان على الأقل في عملية احتجاز رهائن من قبل شخص يقول إنه من داعش في متجر جنوب فرنسا
وزير السياحة الصهيوني: سماح السعودية بمرور الرحلات الجوية من وإلى الهند في أجوائها سينعكس إيجابياً على السياحة
تيلرسون في خطابه الوداعي أمام موظفي الخارجية: واشنطن مدينة النفوس الوضيعة لكنكم لستم مجبرين على أن تكونوا جزءاً منها
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقيل عبر تويتر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض هربرت ماكماستر ويعين جون بولتون مكانه
هبوط في أسواق المال الأميركية والآسيوية بسبب مخاوف من وقوع حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة
واشنطن تطلق إجراءات ضد الصين في منظمة التجارة العالمية حول قضية براءات الاختراع
الصين تنشر قائمة برسوم محتملة قد تفرضها على واردات أميركية كرد على العقوبات الأميركية التجارية
ترامب يعلق الرسوم الجمركية التي فرضها على المعادن المستوردة من "بلدان حليفة" بما في ذلك الاتحاد الأوروبي
بروكسل: الاتحاد الاوروبي "يحتفظ لنفسه" بحق الرد على رسوم جمركية أميركية محتملة على واردات المعادن
مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانوناً لانفاق 1.3 تريليون دولار تجنباً لإغلاق المؤسسات الفدرالية
لافروف بعد استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في موسكو: لندن تدفع حلفاءها "للمواجهة" مع موسكو في قضية تسميم العميل السابق
مقتل 13 شخصاً جراء حريق بمبنى في مدينة "هو تشي منه" العاصمة الاقتصادية لفيتنام
الاتحاد الأوروبي بعد استخدام فيسبوك بيانات ملايين الأشخاص: يجب ضمان "حماية تامة للحياة الخاصة" للمواطنين
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يلغي 3 أصفار من العملة من أجل التصدي للتضخم الكبير في الاقتصاد
مصادر فرنسية: قتيلان على الأقل في عملية احتجاز الرهائن في متجر جنوب فرنسا
منذ 2 ساعة
23 March، 2018
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