تعتبر الحساسية من المشاكل ‫الشائعة خلال فصل الربيع، التي يصعب معها أداء بعض المهام المنزلية و‫خاصة التنظيف. وفيما يلي نصائح لمرضى الحساسية باختلاف أنواعها ‫عند التنظيف:

‫-البشرة الحساسةتحتوي العديد من المنظفات على مواد يمكن أن تتسبب في ‫حساسية عند ملامستها. وأوضحت سونيا ليميل من الجمعية الألمانية للحساسية ‫والربو أن العطور والمواد الحافظة تمثل أشهر مسببات الحساسية، حيث يمكن ‫أن يمتصها الجلد فتسب: ّب له الإكزيما.

من جانبها، قالت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية هايكه بربوم إن ‫الأشخاص الذين ينظفون بانتظام بمواد تنظيف تحتوي على مواد مسببة ‫للحساسية، تزداد لديهم مخاطر التحسس والإكزيما التحسسية. وهناك أيضا ‫الإكزيما غير التحسسية، وهي الناتجة عن الاتصال المتكرر بالماء والصابون ‫والمواد المهيجة للجلد. وتنصح ليميل من يعاني من الإكزيما الجلدية بزيارة الطبيب المختص، ‫والابتعاد عن المواد المسببة للحساسية عند التعرف عليها، والاعتماد على ‫المنظفات الخالية من العطور والمواد الحافظة.

‫-حساسية الشعب الهوائية: يتعين على مصابي الربو والأشخاص الذين لديهم ‫مشاكل في الشعب الهوائية، استخدام منظفات خالية من العطور، تجنبا ‫لوصولها إلى ال: شعب مسببة فرط الحساسية. ويمكن لمواد التنظيف العضوية أن تتسبب هي الأخرى في مثل هذه النوبات ‫التحسسية، حيث إنها تحتوي بدلا من العطور الكيميائية على زيوت طيّارة يمكن أن تهيج الشعب الهوائية أيضا.

‫كما ينصح تورستن تسوبربير -من المؤسسة الأوروبية لأبحاث الحساسية- المصابين ‫بالربو أن يتجنبوا البخاخات والمنظفات الشديدة، إذ يمكن أن يُلحق ‫الإيروسول الدقيق ضررا بالجهاز التنفسي، ومن الأفضل وضع المطهر على ‫إسفنجة، وارتداء قناع تنفسي في حالات الإصابة الشديدة. وينصح ‫تسوبربير أي شخص لديه حساسية شديدة بأن يعهد بالتنظيف لشخص غير مصاب.

-حساسية الغبار المنزلي: ينبغي على من يعاني من حساسية عث الغبار عند ‫تنظيف أرضيات ملساء أن يمسحها بقطعة قماش رطبة، ويفضل أن يكون ‫بصورة يومية في حالات الحساسية الشديدة، ولتنظيف السجاد يفضل استخدام مكنسة كهربائية بفلتر “Hepa-13” الذي يحتفظ ‫حتى بأصغر الجسيمات. وينصح الخبراء بالابتعاد عن الكنس لأنه يتسبب في ‫انتشار الغبار في الهواء. ويجب تنظيف الرفوف بقطعة قماش مبللة، وينطبق الشيء نفسه على مواد ‫التنجيد المصنوعة من النسيج التي تستقر فيها قشور الجلد التي يتغذى ‫عليها عث الغبار المنزلي.

‫‫-حساسية حبوب اللقاح: يتعين على من يعانون من حساسية حبوب اللقاح تركيب ‫شبكات الحماية التي تمنع دخول هذه الحبوب بشكل فعال. ويتعين عليهم ‫: أيضا التنظيف بانتظام. وللتهوية وتنظيف النوافذ ينبغي اختيار الأوقات المناسبة عندما تكون ‫كثافة حبوب اللقاح في الخارج منخفضة قدر الإمكان، ففي المدينة تكون أعلى ‫كثافة لهذه الحبوب بين الساعة 18:00 والساعة 24:00، وأدنى مستوى بين ‫الساعة 6:00 والساعة 8:00. وفي الريف، يكون أعلى مستوى بين الساعة 4:00 ‫والساعة 6:00، وأدنى مستوى بين الساعة 18:00 والساعة 24:00.

المصدر: dpa