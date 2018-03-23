طالب رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين، في تصريح له “المسؤولين اللبنانيين كافة التزام أقصى درجات المصلحة الوطنية في الاعداد لما يعرف بمؤتمرات دعم لبنان”، منبها الى “خطورة تراكم الدين العام وما سينتج عنه من اعباء جديدة على المواطنين”.

ورأى “أن هذه الجولة من الانتخابات النيابية أوضح من سابقاتها بالنسبة للناخب، حيث أن طرح البرامج الانتخابية يسهل على الناخب اختيار من يمثله في الندوة البرلمانية، خصوصا أن بعض التيارات السياسية تطرح برامج تتضمن ما يتناقض وميثاق العيش المشترك من عصبيات مقيتة أو تبعيات أو انقسامات، في حين أن هناك برامج تنموية تحمي لبنان وتعطيه الأمل بلبنان كطرف حر وليس بتابع”.

وأكد أنه “من المعيب سياسيا أن تستخدم القضايا الاقليمية وبالأخص القضية الفلسطينية في التجييش الانتخابي”، مشددا على أن “قضايا المقاومة والممانعة والقضية الفلسطينية لا تخضع للتجاذبات الانتخابية، خصوصا أن مسيرة الصراع ضد المشروع الصهيو أميركي في المنطقة أفرزت الممانعين من غيرهم في لبنان وغيره من دول المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام