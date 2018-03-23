فاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الانتخابات الرئاسية الروسية بنتيجة 76.96 بالمئة من أصوات الناخبين، وذلك بحسب مشروع قرار بيان اللجنة المركزية للانتخابات. وقد صوّت لصالح بوتين 56 مليون و430 ألف و712 ناخباً. وفيما شغل المرتبة الثانية المرشح المعارض عن الحزب الشيوعي بافيل غرودينين وحصل على 11.77 بالمئة من أصوات الناخبين، أي 8.659.206 صوتا.

وشغل المرتبة الثالثة المرشح عن الحزب اللبرالي – الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي بنسبة 5.65 بالمئة من أصوات الناخبين، أي 4.154.985 صوتا. أما المرشحة الرئاسية كسينيا سوبتشاك فقد شغلت المرتبة الرابعة وحصلت على 1.68 بالمئة من أصوات الناخبين إذ صوت لصالحها 1.238.031 شخصا. واختتمت وثيقة مشروع القرار باعتماد الانتخابات الرئاسية الروسية واعتبارها قائمة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية