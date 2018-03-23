أعلن المجلس الأوروبي، مساء الخميس، أن زعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا يعقدون لقاء منفردا على هامش قمة يجريها المجلس في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقبل بدء اللقاء تبادل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمات الترحيب، وفقا للقطات فيديو بثها المكتب الإعلامي للمجلس، دون أن يكشف عن أجندة الاجتماع.

وفي وقت سابق من اليوم، كانت تيريزا ماي تخطط لإطلاع زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على “ملف سكريبال”.

وفي 4 من هذا الشهر، تعرض سيرغي سكريبال، الضابط السابق في المخابرات العسكرية الروسية الذي أدين في روسيا بتهمة الخيانة العظمى، وابنته يوليا، لتأثير مادة مشلة للأعصاب (وفقا للجانب البريطاني). وتم العثور على سكريبال وابنته مغمى عليهما قرب بيتهما في مدينة سالزبوري (جنوب غرب بريطانيا) حيث كان يقيم بعد منح لندن اللجوء السياسي له، إثر الإفراج عنه في روسيا في إطار عملية تبادل جواسيس بين روسيا والولايات المتحدة في العام 2010.

وأعلنت لندن لاحقا أن المادة السامة تم تطويرها في روسيا، متهمة موسكو بالوقوف وراء محاولة اغتيال سيرغي ويوليا سكريبال. من جهتها، نفت روسيا قطعا الاتهامات الموجهة إليها، مشيرة إلى عدم وجود برامج خاصة بتطوير المادة المذكورة لا في الاتحاد السوفيتي السابق ولا في روسيا.

وقامت بريطانيا بطرد 23 دبلوماسيا روسيا من أراضيها، دون تقديم أي دلائل تدعم اتهاماتها، كما أنها أعلنت اتخاذ إجراءات أخرى معادية لروسيا، الخطوة التي ردت موسكو عليها بطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا وإصدار أوامر بإغلاق القنصلية العامة البريطانية في سان بطرسبورغ ووقف نشاطات مؤسسة “المجلس البريطاني” الثقافية الحكومية في روسيا.

المصدر: وكالات