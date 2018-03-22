أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، أن السعودية ستفشل في اليمن «كما فشلت في سوريا والعراق». وقال في مقابلة مع«الأخبار» في الذكرى الثالثة للحرب السعودية على اليمن، إن الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، محتجزٌ في العاصمة السعودية الرياض، وبعض الوزراء في حكومة الأخير معتقلون هناك.

ورداً على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشأن عزل «أنصار الله» في اليمن، قال السيد الحوثي إنها «مقولة فارغة»، معتبراً أنه لا فرق بين الإدارة الأميركية الحالية والسابقة سوى أن دونالد ترامب «تميّز في نجاحه في عملية حلب البقرة الحلوب (السعودية) بشكل يبدو أكثر من إدارة أوباما».

وفي الحوار الذي أجرته معه «الأخبار»، هدّد السيد الحوثي إسرائيل بأنها «إذا تورطت بحرب جديدة على لبنان فإننا لن نتردد في إرسال المقاتلين»، مضيفاً أن «هناك أعداداً كبيرة من رجال قبائل اليمن يطمحون للقتال ضد إسرائيل». وكشف عن تفاصيل حول مشاركة العدو الإسرائيلي في الحرب على اليمن، لا سيما في الجبهات المطلة على البحر الأحمر.

وتنشر «الأخبار» مقابلة مع الزعيم اليمني في عددها الصادر غداً الجمعة، تتضمن مواقف حول أفق الحل السياسي ورسائل موجهة إلى «حزب التجمع اليمني للإصلاح» (الإخوان المسلمين).

المصدر: موقع المنار