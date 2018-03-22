فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الخميس في 22-3-2018

دمشق وريفها:

ـ واصل الجيش السوري عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق، وأحكم سيطرته على منطقة وادي عين ترما، وسيطر ايضا على عدد من كتل الابنية شرق وجنوب شرق قرية حزة انطلاقاً من مواقعها من بلدة حمورية، بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المنتشرة في المنطقة.

ـ تمَّ تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الجهات المعنية والارهابيين في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية لدمشق، عبر تحرير الجيش السوري 13 أسيراً من القوات السورية كانوا موجودين داخل مدينة حرستا، مقابل تسليم 5 ارهابيين تم اسرهم في فترة سابقة، برعاية الهلال الاحمر السوري.

وانطلقت الدفعة الأولى من الحافلات التي تقل مسلحين وعائلاتهم من مدينة حرستا بالغوطة الشرقية لدمشق باتجاه إدلب وبلغ عدد الخارجين بالدفعة من المدينة، 1580 شخصاً من بينهم 619 رجلاً منهم 413 مسلحا ً بالإضافة إلى 385 نساء 586 طفلاً عبر 30 حافلة.

فيما أحرقت المجموعات المسلحة أوكارها ومستودعاتها وسيارات للمدنيين في المدينة، قبل مغادرتها المدينة.

– عثر الجيش على “معامل الهندسة ” لمسلحي “فيلق الرحمن” التي كان يتم فيها تصنيع الآليات والدروع في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية لدمشق

-أمن الجيش السوري خروج 6 آلاف مدني كانوا محتجزين لدى الإرهابيين في الغوطة الشرقية عبر ممر مخيم الوافدين تمهيداً لنقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة في ريف دمشق.

ـ استشهد ٤ مدنيين وأُصيب 10 آخرين، جراء سقوط عدة قذائف صاروخية على عدة احياء سكنية في مدينة دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة.

إدلب وريفها:

ـ أُصيب الشاب يوسف حسين حمادي (٢٤سنة) في بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي، جراء اعمال قنص متتالية طالت البلدتين من ناحية بنش المجاورة.

درعا وريفها:

ـ دارت اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” والمجموعات المرتبطة بداعش عند أطراف بلدات حيط وجلين والبكار بريف درعا الغربي، وسط قصف متبادل من الطرفين.

الحسكة وريفها:

ـ قُتِل أحد المسؤولين في “قسد” المدعو “فراشين” جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين أثناء مروره على طريق “قانا” بالقرب من مدينة الشدادي، في ريف الحسكة الجنوبي.

ـ شنَّت “الوحدات الكردية” حملة اعتقالات في مدينة الحسكة طالت عدداً من مسلحيها المنشقين عنها.

الرقة وريفها:

– عُثرَ على 23 جثة لمدنيين في بناء مجاور لـ “مدرسة المعري” في مدينة الرقة، كانوا قد قُتلوا إثر قصف طائرات “التحالف الدولي” للمدينة.

حلب وريفها:

ـ قُتل 9 جنود أتراك في انفجار استهدف دبابة تركية في عفرين بريف حلب الشمالي الغربي بحسب “وكالة سبوتنيك”.

– سيطرت فصائل “الجيش الحر” المدعومة من الجيش التركي، على قرى باعي و باصوفان و كفرنابو جنوب عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، بعد اشتباكات مع “الوحدات الكردية”.

– قُتلَ عددٌ من مسلحي “هيئة تحرير الشام” وأسر عنصرين آخرين، بعد اشتباكات مع “جبهة تحرير سوريا”، في محيط “جمعية الرحال” بريف حلب الغربي، فيما دارت اشتباكات أخرى بين الطرفين في عدة قرى وبلدات بريف حلب الغربي، إثر هجومٍ شنّته “الهيئة” على مواقع “الجبهة” في تلك المنطقة، بعد تعذر حل المشاكل بينهما وانتهاء الهدنة المتفق عليها بين الطرفين بوساطة “فيلق الشام”.

– دمرت “جبهة تحرير سوريا ” دبابة وآلية لـ”هيئة تحرير الشام” جراء الاشتباكات الدائرة في محيط قرية “بلنت” بريف حلب الغربي.

– استهدفت “هيئة تحرير الشام” بصواريخ الفيل قرية مكلبيس بريف حلب الغربي، مما أدى الى حالة نزوح بين المدنيين في تلك المنطقة.

حمص وريفها:

– سقطت قذيفة صاروخية على بلدة مريمين بريف حمص الشمالي الغربي، مصدرها المجموعات المسلحة.

المصدر: الاعلام الحربي