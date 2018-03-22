كرمت جمعية إيد ب إيد الأمهات المسنات في بلدة أنصار جنوب لبنان بحفل غداء وتوزيع ورود وهدايا وبرنامج شعري ، بداية الحفل كانت مع كلمة رئيسة الجمعية مراس عاصي حيث شكرت جميع من شارك في هذا العمل الإنساني النبيل، وكانت كلمات للناشطة زينة فياض و الشاب احمد عاصي ،وكلمة الترحيب للإعلامية ميساء الحافظ .

وبعد قصيدة للشاعر وهيب عجمي أحيا ملتقى الألوان الفني شعرا وعزفا وتمثل بالشاعرين محمد علوش ومحمد بنوت و الموسيقي عازف الكمان خضر رجب والموسيقي الاستاذ محمد كوثراني حيث ساد جو من السرور و البهجة عند الامهات اللواتي ما ترددن بالقاء الشعر ارتجالا و الزجل و التهليل والزغاريد . هذا وقد قامت جمعية إيد ب إيد بتوزيع الهدايا على الامهات وتقديم الورود ودرعا خاصة لملتقى الألوان الفني على مشاركته . وفي الختم اخذت الصور الجماعية التذكارية.

المصدر: انترنت