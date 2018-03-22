أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، انه واشنطن لا تعتقد أن الصين ستغير موقفها بشأن التعاون بقضية كوريا الشمالية بسبب القيود التجارية الجديدة. وقالت المتحدثة: ” لدينا علاقات طويلة مع الصين، من الضروري القيام بالكثير من العمل … أحد الأمور الرئيسية التي يتعين علينا التعامل مع الصين هي قضية كوريا الشمالية، دعونا ذكر أنهم صوتوا لصالح قرار مجلس الأمن الدولي بشأن فرض عقوبات على كوريا الشمالية”.

وأشارت المتحدثة إلى أن بلادها لا تعتقد أن الصين ستغير نهجها بعد فرض القيود. وأضافت ” لدينا علاقات معقدة ، ولكن لدينا العديد من المجالات التي يجب أن نعمل فيها معها، وهم يدركون أن هذا ليس فقط في مصلحة الولايات المتحدة ، بل في مصلحة الصين كذلك”.

هذا وقد وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم مذكرة “لمحاربة العدوان الاقتصادي الصيني”. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن مؤخراً، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الألومنيوم، لكنه استثنى كندا والمكسيك، متراجعا بذلك عن تعهدات سابقة بأن الرسوم ستفرض على كل الدول.

هذا وأعلن وزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية تشونغ شان الأحد، أن الصين لا تريد بدء حرب تجارية مع الولايات المتحدة، ولكن في حال نشوئها، تستطيع بكين حماية مصالحها.

المصدر: سبوتنيك