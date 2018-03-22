برعاية بلدية حبوش نظم ملتقى الألوان الفني يوماً فنياَ بالرسم المباشر(سمبوزيوم) بعنوان “أمومة وربيع” وذلك على ضفة نهر حبوش حيث الطبيعة الجميلة والمشاهد الأخاذة،وشارك في النشاط نخبة من الفنانين التشكيليين اللبنانيين وضيوف من العالم العربي،كما رسم الاطفال في زاوية مخصصة لهم على جداريتين.

واختتم النشاط بتوزيع شهادات التقدير على المشاركين بحضور رئيس بلدية حبوش الدكتور علي نعمة الذي اكد على اهمية هكذا انشطة في بث روح الجمال والفن في المنطقة،من جهته اكد رئيس ملتقى الالوان الاستاذ محمد علوش على أهمية إحياء عيد الام والربيع بهذه الطريقة الفنية الراقية والحضارية ،وقدمت التشكيلية فاطمة فنيش لوحة بورتريه خاصة للدكتور نعمة .

وشارك في النشاط كل من الفنانين : من لبنان ربيعة معتوق، بسكال مسعود ، ليليان خوري ، فاطمة فنيش، روزانا الخطيب ، انطوانيت فرحات ،رباب مهدي ، دلال ترحيني ، نسرين قاسم ، فدوى حمدان ،منى العلي ، ريان زبيب ،ثريا حلال .

ومن سورية باسم بلدي ومرسل ابو عسلي وضيف الشرف من العراق الفنان حيدر علي اللامي .

والمصورون : جمال زهوي ونانسي نصر ومحمد علي قوصان ،والإعلامية آلاء كركي والصحفي أحمد زين الدين .

المصدر: انترنت