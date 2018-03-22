نظمت جمعية “عدل ورحمة” في سجن رومية لقاء لمناسبة عيد الأمهات الخميس بين السجناء المحكومين وأمهاتهم في قاعة “الدار”، وهي المكان المخصص لالتقاء السجناء بعائلاتهم، تخللته نشاطات ترفيهية.

وقالت مصادر من داخل السجن “كان اللقاء مؤثرا إذ أن بعض الأمهات المشاركات يلتقين أولادهن بعد مرور أعوام طويلة”.

وأشاد رئيس الجمعية الأب نجيب بعقليني “بتضحيات الأمهات ومحبتهن”، متمنيا لهن “الصحة والعافية”، مؤكدا أن “عيد الأم هو عيد الحب والحياة والتضحية والعطف والحنان”.

وأثنى بعقليني على “توبة وندامة المحكومين وقبولهم لعملية التأهيل”، شاكرا لقوى الأمن الداخلي “تعاونها في إنجاح هذا اللقاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام