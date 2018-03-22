قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” صلاح البردويل “لدينا تفاصيل دقيقة ومؤكدة حول وجود جهات معادية تقف خلف تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله”.

وأكد البردويل في مؤتمر صحفي للفصائل الفلسطينية بغزة مساء الخميس أن “حماس أطلعت الفصائل على كافة التفاصيل الدقيقة لتحقيقات وزارة الداخلية ولا مجال للانجرار وراء بعض الموتورين”، مشيرا إلى أن “الحقائق تتكشف رويدا رويدا”.

ووعد البردويل “الشعب الفلسطيني لنشر كافة التفاصيل ومن يقف خلف عملية التفجير قريبا بعد اكتمال كافة الخيوط التفصيلية للجريمة”، وأضاف “العملية خطيرة جدا ولا نستبعد أي جهات معادية تقف خلف تنفيذ العملية”.

المصدر: فلسطين اليوم