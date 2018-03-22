وعد السفير الروسي لدى بريطانيا الخميس بان المشجعين البريطانيين الذين سيتوجهون الى روسيا هذا الصيف لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم سيكونون “في أمان تام” غداة القلق الذي عبرت عنه لندن.

وقال الكسندر ياكوفنكو خلال مؤتمر صحافي في لندن في اوج الازمة الدبلوماسية بين البلدين،”كل المشجعين سيكونون في امان، وسيتم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة”خلال كأس العالم المرتقب من 14 حزيران/يونيو حتى 15 تموز/يوليو.

واضاف “انا متأكد انه سيتم فرض الامن بشكل كامل ومن جانب اخر، لن يكون هناك حاجة لتأشيرات دخول”.

المصدر: الوكالة الفرنسية