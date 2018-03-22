أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن القومي الروسي العلاقات الروسية – البريطانية في ضوء الخطوات غير الصديقة للندن، بالإضافة الى الوضع القائم في سوريا.

وقال بيسكوف للصحفيين: “خلال الاجتماع جرى مواصلة تبادل الاراء بسبب السياسة غير الصديقة والاستفزازية بريطانيا بحق روسيا”.

وتابع بيسكوف: “كما جرى بحث عدد من النزاعات الإقليمية وفي المقام الأول سوريا حيث تستمر عملية خروج السكان المدنيين من الغوطة الشرقية”.

المصدر: سبوتنيك