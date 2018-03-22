أبرق “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الخميس الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهنئا بفوزه بولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية.

وقال التجمع إن “المشاركة الكثيفة لشعب روسيا الاتحادية في الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة استفتاء عام على السياسات التي انتهجتموها سواء على الصعيد الداخلي أو في السياسات الخارجية”.

وتابع التجمع ان “الشعب الروسي أثبت أنه يتحلى بالوعي والحكمة ويسعى لاستعادة الدور الذي كانت روسيا تقوم به في العالم بعد غياب لفترة تفردت فيها الولايات المتحدة الأميركية بالتحكم بمصير العالم انطلاقا من سياسة القطب الواحد ما أدى إلى حروب مدمرة وسقوط حكومات وتدمير بلدان وتهجير شعوب وانتشار المجاعة والأوبئة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام