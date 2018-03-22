القوة الصاروخية اليمنية: عهدنا للقيادة والشعب أن نرفع من مستوى العمل بما يجعل القوة الصاروخية يدا ضاربة يحسب لها الأعداء ألف حساب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2018 - 17:17
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الجيش السوري يحكم سيطرته الكاملة على منطقة وادي عين ترما في الغوطة الشرقية لدمشق إثر اشتباكات مع الإرهابيين
الجيش السوري يسيطر على "معامل الهندسة" التي كان يصنّع فيها إرهابيو "فيلق الرحمن" الآليات والدروع في عين ترما
الجيش السوري يسيطر على عدد من كتل الأبنية شرق وجنوب شرق قرية حزة في الغوطة الشرقية لدمشق
تواصل خروج المسلّحين وأفراد عائلاتهم من مدينة حرستا بالغوطة الشرقية لدمشق بموجب الاتفاق بين الجهات المعنية والإرهابيين
مصدر عسكري: من المتوقع خروج 2000 شخص من حرستا اليوم بواسطة 40 حافلة بينهم 600 مسلّح ونقلهم إلى إدلب
مركز المصالحة الروسي: خروج أكثر من 5 آلاف مدني من الغوطة الشرقية لدمشق اليوم
سانا: إستشهاد مدنيين اثنين وإصابة 9 آخرين جراء سقوط قذائف صاروخية مصدرها المسلّحون على أحياء سكنية في دمشق
وسائل إعلام تركية: قتلى من الجيش التركي في انفجار في عفرين بريف حلب الشمالي الغربي
وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة: مقتل المطلوب في تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدلله "أنس أبو خوصة" وأحد مرافقيه
اليمن: القوة الصاروخية تكشف عن استهداف شركة أرامكو في نجران بصاروخ باليستي قصير المدى من نوع "بدر1"
الناطق باسم الجيش اليمني العميد الركن شرف لقمان: الكشف عن منظومة صواريخ "بدر" الباليستية هو ترجمة لجهود القوة الصاروخية
العميد لقمان: المنشآت الاقتصادية للعدوان في مرمى صواريخنا ما دام الحصار والعدوان مستمرين على اليمن
تقرير أممي: 124 مليون إنسان يعيشون تحت نير المجاعة معظمهم في اليمن وشمال نيجيريا والكونغو وجنوب السودان وبورما
البحرين: تأجيل محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إلى 24 نيسان/أبريل المقبل
القوة الصاروخية اليمنية: عهدنا للقيادة والشعب أن نرفع من مستوى العمل بما يجعل القوة الصاروخية يدا ضاربة يحسب لها الأعداء ألف حساب
منذ 26 mins
22 March، 2018
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