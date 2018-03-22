القوة الصاروخية اليمنية تعلن استهداف شركة ارامكو النفطية في نجران بصاروخ باليستي قصير المدى من طراز “بدر 1” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2018 - 14:13
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: الإنتخابات النيابية المقبلة في لبنان تشكل فرصة جديدة لإعادة إنتاج سلطة وطنية
السيد نصرالله: سنعمل من موقعنا النيابي لحماية لبنان وشعبه وأرضه ونفطه وثرواته الطبيعية
السيد نصرالله: سنعمل على تحقيق الإصلاح السياسي والإداري من خلال تطوير قانون الانتخابات وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة
السيد نصرالله: تطوير نظام القضاء وتمكين القضاء ليكون سلطة مستقلّة بما يحقّق العدالة والنزاهة بدون تمييز بين المواطنين
السيد نصرالله: تعزيز دور الهيئات الرقابيّة وفي مقدمها التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وتعديل القوانين الراعية لها
السيد نصرالله: إعطاء العناية الخاصّة لمحاربة الفساد المالي والإداري وفق الآليات القانونية والإداريّة المقرّرة
السيد نصرالله: توفير الإمكانات اللازمة لتقوية المؤسسات الأمنيّة والعسكريّة وفي طليعتها الجيش الوطني اللبناني
السيد نصرالله: إستحداث وزارة التخطيط وإقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسّعة في البلاد
السيد نصرالله: إعتماد مبدأ المناقصات في التلزيمات وإقرار قانون حديث ومتطور خاص بالمناقصات العمومية
السيد نصرالله: تعزيز دور مجلس الخدمة المدنية وجعله مدخلاً حصرياً للتوظيف في القطاع العام
السيد نصرالله: يجب العمل على ضبط الإنفاق وخفض كلفة الدين العام والحد من الاستدانة وإصلاح النظام الضريبي
السيد نصرالله: المطالبة بوضع خطط وبرامج اقتصادية خمسية وعشرية وإعطاء قطاعات الإنتاج ما تستحق من رعاية واهتمام
السيد نصرالله: بذل أقصى الجهود لمعالجة أزمة الكهرباء واستكمال الإجراءات الضرورية للاستفادة من الموارد البترولية
السيد نصرالله: وضع خطط إنمائية للمناطق كافة وتأمين التغطية الصحية الشاملة للمواطنين ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية
السيد نصرالله: إيجاد التشريعات الضرورية لرفع مستوى التعليم الرسمي ووضع استراتيجية شاملة للنقل العام
الجيش السوري يحكم سيطرته الكاملة على منطقة وادي عين ترما في الغوطة الشرقية لدمشق إثر اشتباكات مع الإرهابيين
تواصل تنفيذ الاتفاق بين الجهات المعنية والإرهابيين في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية لدمشق
الجيش السوري يحرّر 13 أسيراً من قواته كانوا موجودين داخل حرستا مقابل تسليم 5 إرهابيين تم أسرهم في وقت سابق
خروج 5 حافلات تقل عدداً من المسلّحين وعائلاتهم من حرستا بالغوطة الشرقية لدمشق
التلفزيون السوري: خروج أكثر من 4 آلاف مدني من الغوطة الشرقية لدمشق عبر ممر الوافدين
سانا: إستشهاد مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين جراء سقوط قذيفة مصدرها المجموعات المسلّحة على حي برزة في دمشق
وسائل إعلام تركية: قتلى من الجيش التركي في انفجار في عفرين بريف حلب الشمالي الغربي
وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة تعلن مقتل المشتبه به في تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدلله "أبو خوصة" وأحد مرافقيه
اليمن: إستشهاد 17 مواطناً بينهم نساء وأطفال إثر غارتين لطائرات العدوان السعودي الأميركي على منزل في صعدة
تقرير أممي: 124 مليون إنسان يعيشون تحت نير المجاعة معظمهم في اليمن وشمال نيجيريا والكونغو وجنوب السودان وبورما
البحرين: تأجيل محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إلى 24 نيسان/أبريل المقبل
الولايات المتحدة: أعضاء الكونغرس يتوصلون إلى اتفاق لتمويل الدولة الفدرالية حتى نهاية العام المالي 2018
الصين تؤكّد استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالحها بمواجهة أي عقوبات أميركية
البيرو: الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكي يستقيل قبل يوم من تصويت مقرر في الكونغرس لعزله من منصبه
القوة الصاروخية اليمنية تعلن استهداف شركة ارامكو النفطية في نجران بصاروخ باليستي قصير المدى من طراز “بدر 1”
منذ 4 mins
22 March، 2018
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