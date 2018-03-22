أفاد شهود عيان في قضاء جومان بمحافظة أربيل الخميس أن أربعة مدنيين قتلوا جراء قصف طائرات حربية تركية شمال المحافظة. وقال أحد الشهود ويدعا سالار حاجي لـ “السومرية نيوز”، إن “طائرات حربية تركية هاجمت، صباح اليوم، قرى وسان وماونان وسركان التابعة لقضاء جومان شمال أربيل”، مؤكدا أن “القصف اسفر عن مقتل اربعة مدنيين من سكان المنطقة”. وأضاف حاجي أن “القصف الجوي التركي دمر عدة منازل للقرويين، كما اثار الفزع بين السكان”. وبحسب وسائل الاعلام التركية، فإن القصف التركي يستهدف معاقل حزب العمال الكردستاني.

المصدر: موقع السومرية نيوز