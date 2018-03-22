أعلن النائب ابراهيم كنعان، من مجلس النواب، “ان لجنة المال والموازنة أقرت موازنات وزارات التربية والدفاع والإقتصاد”، مشيرا الى “ان النواب أثاروا عددا من النقاط المرتبطة بوزارة التربية وتعليم أبناء الموظفين”.

وأعلن “ان خزينة الدولة تتكبد أعباء متزايدة في ملف تعليم النازحين السوريين”، لافتا الى ان “لدى وزير التربية مروان حمادة تصورا في ما خص المدارس وقد أطلعنا عليه وسننتظر حتى الإثنين لإعلانه”.

واكد ان “تقديمات الدولة لم تخفض في الصندوق الوطني للمتعاقدين مع الجامعة اللبنانية”، مشددا على “استقلالية الصندوق ودعمه”.

من جهة ثانية، اعلن كنعان “ان هناك بنودا بـ100 مليون دولار كهبات وأخرى نبحث في مضمونها، وهي تسهيلات ميسرة للجيش”، وقال: “أبلغنا وزير الدفاع أن رئيس الحكومة أخبره بنية روسيا تقديم مساعدات عسكرية بـ800 مليون دولار، كما قدم شرحا مستفيضا حول مؤتمر روما، والخطة اللبنانية قبلت بلا شروط”.

واكد كنعان ان “على الدول أن تتحمل الأعباء الناجمة عن الوجود السوري في لبنان والأعباء ليست مادية فحسب”.

وقال “أكدنا الإستمرار في التقديمات الإجتماعية والتربوية والطبية للمؤسسة العسكرية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام