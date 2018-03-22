التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد جمعا من الفاعليات وممثلي القطاعات المهنية والهيئات الاجتماعية واللجان الشعبية في منزله في صيدا. وجرى خلال اللقاء تناول تشكيل اللائحة الانتخابية التي سيعلن عنها يوم السبت المقبل من جزين، كما جرى تناول النقاط الأساسية للبرنامج الانتخابي.

وقد شدد سعد، في بيان له، على “أهمية إسهام كل الهيئات والقطاعات في بلورة البرنامج وتطويره”، مؤكدا “ضرورة الاستعداد الجيد للاستحقاق الانتخابي والمشاركة الكثيفة في الانتخابات المقبلة من أجل إيصال من ينطق باسم الناس إلى المجلس النيابي، وإنجاز خطوات على طريق التغيير الحقيقي من خلال التكامل بين النضال في الشارع والنضال في المجلس النيابي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام