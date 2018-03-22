أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان اليوم الخميس، انها “بعد الرصد والمتابعة، تمكنت من توقيف اللبناني ناصر ياغي الحركة في محلة حارة حريك، وضبطت بحوزته مسدسا حربيا، وهو مطلوب الى العدالة بأكثر من 31 مذكرة توقيف بجرائم عدة منها: السرقة، التخريب، حيازة أسلحة وأعتدة عسكرية، نصب وإحتيال، تزوير وإستعمال مزور، وصرف شيكات من دون رصيد…بالتحقيق معه، إعترف بارتكابه العديد من عمليات النصب والإحتيال والتزوير.

وبناء لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، عممت المديرية العامة لأمن الدولة صورة الموقوف، ودعت المواطنين والمقيمين الذين وقعوا ضحيته الى التوجه إلى مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب بعبدا الإقليمي، للادلاء بإفاداتهم أو الإتصال على رقم الهاتف 920953/05 تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام