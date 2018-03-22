اكتشف خبراء شركة “Symantec” المتخصصة بأمن المعلومات نسخة جديدة من فيروس “Fakebank” تستخدم لاستهداف الحسابات المصرفية.

وتبعا للخبراء فإن النسخة الجديدة من هذا الفيروس تستهدف الهواتف العاملة بنظام أندرويد، وبعد وصولها للجهاز الذكي يستطيع المخترقون استغلالها للوصول إلى بيانات البطاقات المصرفية المبرمجة في الهاتف، وكذلك للاتصال بالمستخدم وكأن الاتصال قادم من المصرف للحصول على معلومات تمكنهم من سرقة الأموال الموجودة على حسابه المصرفي.

ويساهم بانتشار هذه البرمجيات الخطيرة عدد من التطبيقات غير الموثوقة التي يستعملها مستخدمو أجهزة أندرويد، كما من الممكن أن تنتقل عبر رسائل معينة متداولة في بعض شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصا تلك المنتشرة في كوريا الجنوبية.

ومن أكثر الأجهزة تعرضا لهذه الفيروسات تلك العاملة بنسخ أندرويد القديمة كـ Android 5 والأقدم منها.

المصدر: روسيا اليوم