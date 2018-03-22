نصح المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات بتأمين كل حساب أو خدمة على الإنترنت بواسطة كلمة مرور خاصة، وعدم استعمال كلمة المرور نفسها في أكثر من موقع على الإنترنت.

وأضاف الخبراء الألمان أن المستخدم يكون عرضة للخطر في حال استعمال كلمة المرور نفسها لتأمين حساب البريد الإلكتروني والتسجيل في المتاجر الإلكترونية واستعمالها لإجراء المعاملات المصرفية على الإنترنت؛ نظرا لأنه في حال اختراق كلمة المرور هذه، فإن القراصنة سيتمكنون من الوصول إلى جميع حسابات المستخدم.

وإلى جانب الاعتماد على كلمات المرور المعقدة الآمنة ينصح المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات باستعمال وظيفة المصادقة ثنائية العامل؛ حيث يتم إرسال رمز لمرة واحدة إلى المستخدم عبر الرسائل النصية القصيرة (إس إم إس) أو تطبيق الهواتف الذكية مع كل مرة يقوم فيها المستخدم بتسجيل الدخول، وتتوفر هذه الوظيفة بالفعل حاليا في العديد من مواقع وخدمات الويب مثل فيسبوك وتويتر والبنوك.

وأشار الخبراء الألمان إلى أنه يمكن الاعتماد هنا على برامج إدارة كلمات المرور، التي تيح للمستخدم إمكانية تخزين كلمات مرور مختلفة وإدارتها، وتساعد هذه البرامج المستخدم عند إنشاء كلمات مرور آمنة.

ومن أمثلة برامج إدارة كلمات المرور برنامجي “كي باس”، أو “1باسوورد”، وعند استعمال مثل هذه البرامج يتوجب على المستخدم تذكر كلمة مرور رئيسية من أجل الوصول إلى القائمة المخزنة التي تشتمل على جميع حسابات المستخدم.

المصدر: dpa