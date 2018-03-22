إعلام العدو: إنطلاق أولى الرحلات من الهند الى “إسرائيل” عبر أجواء السعودية اليوم الخميس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2018 - 10:42
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: الإنتخابات النيابية المقبلة في لبنان تشكل فرصة جديدة لإعادة إنتاج سلطة وطنية
السيد نصرالله: كان لنا الإسهام الكبير في إقرار القانون النسبي لتصحيح التمثيل ونريد أن نبقى الصوت المعبر عن صوت الشعب
السيد نصرالله: سنعمل من موقعنا النيابي لحماية لبنان وشعبه وأرضه ونفطه وثرواته الطبيعية
السيد نصرالله: سنعمل على تحقيق الإصلاح السياسي والإداري من خلال تطوير قانون الانتخابات وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة
السيد نصرالله: مجلس النواب مسؤول عن تنظيم الحياة العامة والمبادرة لتقديم اقتراحات قوانين وتفعيل الدور التشريعي والرقابي
السيد نصرالله: تطوير نظام القضاء وتمكين القضاء ليكون سلطة مستقلّة بما يحقّق العدالة والنزاهة بدون تمييز بين المواطنين
السيد نصرالله: تعزيز دور الهيئات الرقابيّة وفي مقدمها التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وتعديل القوانين الراعية لها
السيد نصرالله: إعطاء العناية الخاصّة لمحاربة الفساد المالي والإداري وفق الآليات القانونية والإداريّة المقرّرة
السيد نصرالله: توفير الإمكانات اللازمة لتقوية المؤسسات الأمنيّة والعسكريّة وفي طليعتها الجيش الوطني اللبناني
السيد نصرالله: إستحداث وزارة التخطيط وإقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسّعة في البلاد
السيد نصرالله: إعتماد مبدأ المناقصات في التلزيمات وإقرار قانون حديث ومتطور خاص بالمناقصات العمومية
السيد نصرالله: تعزيز دور مجلس الخدمة المدنية وجعله مدخلاً حصرياً للتوظيف في القطاع العام
السيد نصرالله: يجب العمل على ضبط الإنفاق وخفض كلفة الدين العام والحد من الاستدانة وإصلاح النظام الضريبي
السيد نصرالله: المطالبة بوضع خطط وبرامج اقتصادية خمسية وعشرية وإعطاء قطاعات الإنتاج ما تستحق من رعاية واهتمام
السيد نصرالله: بذل أقصى الجهود لمعالجة أزمة الكهرباء واستكمال الإجراءات الضرورية للاستفادة من الموارد البترولية
السيد نصرالله: وضع خطط إنمائية للمناطق كافة وتأمين التغطية الصحية الشاملة للمواطنين ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية
السيد نصرالله: إيجاد التشريعات الضرورية لرفع مستوى التعليم الرسمي ووضع استراتيجية شاملة للنقل العام
فلسطين المحتلة: قوات العدو تعتقل فتى من داخل مستشفى المقاصد في القدس بزعم إلقائه زجاجة حارقة
مركز المصالحة الروسي: أكثر من 86 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقة لدمشق منذ فتح الممرات الإنسانية
اليمن: إستشهاد 17 مواطناً بينهم نساء وأطفال إثر غارتين لطائرات العدوان السعودي الأميركي على منزل في صعدة
الدفاعات الجوية اليمنية تعلن إصابة طائرة حربية للعدوان من نوع F15 فوق محافظة صعدة
تحالف العدوان على اليمن يؤكد تعرّض إحدى مقاتلاته لإطلاق صاروخ دفاع جوي من مطار صعدة
الولايات المتحدة: أعضاء الكونغرس يتوصلون إلى اتفاق لتمويل الدولة الفدرالية حتى نهاية العام المالي 2018
الصين تؤكّد استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالحها بمواجهة أي عقوبات أميركية
البيرو: الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكي يستقيل قبل يوم من تصويت مقرر في الكونغرس لعزله من منصبه
إعلام العدو: إنطلاق أولى الرحلات من الهند الى “إسرائيل” عبر أجواء السعودية اليوم الخميس
منذ 30 mins
22 March، 2018
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